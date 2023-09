Settembre 20, 2023

Proseguono i lavori della 78esima sessione dell’Assemblea generale della Nazioni Unite. Nel pomeriggio a New York (nella notte in Italia) è atteso il discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Intanto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a New York. Il suo discorso è previsto il 23 settembre. Al centro del Consiglio di sicurezza a cui parteciperà il presidente ucraina Zelensky, i dettagli del piano di pace di Kiev per fermare la guerra con Mosca.