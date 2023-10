Ottobre 4, 2023

Nasce dal 2024 la professione di assistente materna che avrà il compito di accompagnare le neo mamme nei primi sei mesi del bambino. Compito della nuova figura professionale, già presente in Francia e nei Paesi nordici, spiegare come fasciare il piccolo, fare il bagnetto o intervenire quando ha il singhiozzo o non smette di piangere.