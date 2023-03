Assistenza anziani, Ciocchetti: “Ddl Anziani cambia cultura di assistenza e prevenzione”

Marzo 21, 2023

Il Ddl 506, il cosiddetto “Ddl Anziani”, introduce deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e “cambia la cultura di assistenza e prevenzione nei confronti di una popolazione che oggi rappresenta 14 milioni di italiani”

Ne ha parlato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali

della Camera dei Deputati, a margine dell’evento organizzato presso il Ministero della Salute “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità”.