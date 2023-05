AssoBirra: Sannella, ‘Lavoriamo per decarbonizzazione per sviluppo economico Paese’

Maggio 19, 2023

“La transizione ecologica oggi va di pari passo con lo sviluppo economico del Paese e lo vediamo con la crisi che si sta verificando in Emilia- Romagna. Noi lavoriamo per la decarbonizzazione con investimenti, ma anche per favorire la grande evoluzione della filiera agricola”. Così il Vicepresidente di AssoBirra con delega a Transizione Ecologica e Sostenibilità, Federico Sannella, a margine della presentazione del report annuale prodotto dall’associazione che riunisce le maggiori aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia, tenutosi a Roma presso l’hotel de Russie.