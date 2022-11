Novembre 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Osservatorio Terapie Avanzate nasce come testa giornalistica per dare la corretta informazione sulle terapie avanzate”. Lo ha detto il Coordinatore di OTA, Francesco Macchia, a margine dell’evento retreAT: tracciare la strada delle terapie avanzate in Italia, tenutosi a Roma presso l’Auditorium Ara Pacis. “L’obiettivo di At2 è di raccontare il percorso che ciascuna terapia avanzata compie perché ogni innovazione è assolutamente inutile se non arriva al letto del paziente”, ha concluso.