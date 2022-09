Settembre 19, 2022

Italia al primo posto per gli attacchi informatici. Lazio e Lombardia le regioni più colpite. Tra le vittime ci sono privati, aziende e anche ospedali impegnati nell’emergenza Covid. Nella prima metà del 2022, il nostro Paese ha registrato più di 780.000 alert relativi a dati presenti nel dark web, registrando un aumento del 44,1%, rispetto al semestre precedente.