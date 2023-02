Febbraio 6, 2023

E’ in piena fase di severo monitoraggio la rete web dopo l’attacco hacker che ha colpito tutto il mondo, Italia compresa. Prevista a Palazzo Chigi una nuova riunione con i vertici dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e del Dipartimento Informazioni e Sicurezza. Secondo una prima valutazione, l’attacco hacker sarebbe avvenuto tramite un ransomware già in circolazione. Ruolo cruciale, la disattenzione nella protezione dei sistemi.