Attacco Iran a Israele, Macron: “Risposta Damasco sproporzionata

15 Aprile 2024

Tra Israele e Iran prosegue acceso lo scambio dialettico. Tel Aviv ha chiesto all’Onu di condannare Teheran che ribatte: “E’ stata autodifesa”. Per il presidente francese Emmanuel Macron l’Iran ha risposto ”in modo sproporzionato” all’attacco al suo consolato a Damasco inviando droni e missili a Israele. Dopo il vertice G7 al premier Meloni è giunta la telefonata della segretaria del Pd Schlein: “”E’ fisiologico in un momento di crisi e di preoccupazione chiamare il governo e interlocutore per uno scambio di informazioni e per manifestare la preoccupazione del Pd, non è la prima volta, e offrire collaborazione nell’interesse dell’Italia”.