Aumentano le esecuzioni, il rapporto Amnesty: su in Iran, Iraq e Arabia Saudita

12 Aprile 2025

Aumentano le esecuzioni, in particolare in Iran, Iraq e Arabia Saudita. A dirlo è un rapporto di Amnesty International. L’organizzazione con sede a Londra ha contato 1.518 esecuzioni nel 2024, per il 40% comminate non per omicidi ma per reati legati alla droga. Baghdad ha quasi quadruplicato il numero di esecuzioni passando da 16 a 63, Riad da 172 a 345, mentre Teheran ha messo a morte 119 persone in più rispetto al 2023.