Ottobre 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’austerity dei Paesi Ue per il 2024 preoccupa la Confederazione europea dei sindacati rispetto alla crescente povertà infantile. Secondo i dati Eurostat, nel prossimo anno sarà infatti destinata ad aumentare, richiedendo un ripensamento per milioni di famiglie in difficoltà. In Italia a rischio povertà sono il 28%.