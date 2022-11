Novembre 21, 2022

Nuova sconfitta per l’Italia di Roberto Mancini, battuta 2-0 a Vienna contro l’Austria nella seconda amichevole settimanale che ha visto in campo due escluse dal Mondiale 2022 in Qatar. Si tratta settima sconfitta per il ct Mancini.

Il calendario delle partite di oggi 21 novembre ai Mondiali in Qatar 2022.