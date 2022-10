Ottobre 10, 2022

Alexander Van Der Bellen rieletto presidente della Repubblica d’Austria con il 56,2% dei consensi. 78 anni, esponente dei Verdi, rimarrà quindi per altri 6 anni alla Hofburg. Rosenkranz dell’ultradestra fermo al 17,9%, terzo a sorpresa Dominik Wlazny del Bierpartei, il partito della birra.