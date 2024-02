Auto, Cina primo esportatore al mondo: superato il Giappone

Febbraio 1, 2024

La Cina supera il Giappone e conquista per la prima volta nel 2023 il titolo di più grande esportatore di veicoli al mondo. Secondo i dati diffusi dall’associazione dei produttori di Tokyo il Giappone ha esportato 4,42 milioni di veicoli contro i 4,91 milioni di Pechino. Il sorpasso grazie al comparto delle auto elettriche in forte espansione.