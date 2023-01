Gennaio 9, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Stiamo parlando ragionevolmente dell’inizio 2024”. E’ quanto ha detto il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, interpellato a proposito dei tempi di attuazione dell’autonomia regionale. Ecco le reazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca e il presidente della Regione Emilia Romagna, oltre che candidato alla segreteria nazionale Pd, Stefano Bonaccini.