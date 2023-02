Febbraio 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Con il disegno di legge quadro sull’autonomia puntiamo a costruire un’Italia più unita, più forte e più coesa”. Così Giorgia Meloni in una dichiarazione a commento del ddl sull’autonomia differenziata. “Il governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d’Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi”.