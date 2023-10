Autonomie, Calderoli: “Ottimista su riforma entro fine legislatura”

Ottobre 3, 2023

Si è conclusa a Torino, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la kermesse ‘L’Italia delle Regioni’ – festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Procediamo all’unificazione del Paese attraverso il superamento della questione meridionale e della la questione settentrionale – ha affermato il Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli – La riforma delle autonomie differenziate è fondamentale e non ho dubbi che possa essere realizzata entro fine legislatura”.