Avellino, disabile presa a schiaffi e calci in Rsa

Novembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Disabile presa a schiaffi e calci e sottoposta ad altre violenze fisiche e verbali e a trattamenti umilianti. I Carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare e misure interdittive emessa dal gip di Avellino, su richiesta della Procura irpina, nei confronti di tre operatrici socio-sanitarie ritenute gravemente indiziate dei reati di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci. Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione giunta ai Carabinieri di Cervinara a seguito della quale la Procura di Avellino ha disposto un servizio di intercettazione audio-video degli ambienti della Rsa, e in particolare nella stanza dove era ospitata una donna oggetto dei maltrattamenti denunciati.