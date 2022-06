Avicoltura, Una filiera in difficoltà per l’aumento prezzi ma che continua ad aiutare chi ne ha bisogno

Giugno 17, 2022

Si è tenuta presso l’Hotel Boscolo Circo Massimo di Roma, l’assemblea di UnaItalia dal titolo: “Il futuro della filiera avicola alla luce del nuovo contesto socio-economico”. Nel corso dell’evento si è rimarcato come la crisi internazionale, con l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, ma anche gli effetti della guerra in Ucraina, hanno portato ad un rallentamento della crescita di un settore fondamentale per il Paese. Nel corso dell’assemblea è stato sottoscritto da UnaItalia e Banco Alimentare un protocollo che impegnerà le due realtà a favorire un meccanismo di collaborazione per la donazione dei prodotti a tutte le persone che sono in difficoltà.