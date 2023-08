Azione – Italia Viva, Calenda: “Gruppi parlamentari si scioglieranno”

Agosto 10, 2023

I gruppi di Azione-Italia Viva si separeranno? “Credo di sì, lo ha detto lui (Renzi, ndr). E’ dietro le nostre spalle, ormai siamo due partiti separati, facciamo scelte separate. Io non ho più alcuna voglia di mettermi a discutere e a litigare con Italia Viva. Faranno la loro strada e poi alle elezioni europee si misureranno col consenso come faremo noi”. Così, ospite di Agorà Estate, il leader di Azione Carlo Calenda.

Quando si separeranno i gruppi? “Dipende da loro perché c’è un problema: loro sono stati eletti con un logo che aveva dentro il mio nome, quindi io non posso andarmene via da un gruppo che si chiama anche ‘Calenda’. Possono andarsene loro, lo facessero quando gli pare”, risponde il senatore di Azione.