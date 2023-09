Babiceanu (Royal Canin): “Aprire gli uffici ai pet è pratica virtuosa”

Settembre 21, 2023

“Aprire le porte dell’ufficio ai pet dei propri associati è una pratica virtuosa, un gesto importante di attenzione dell’azienda per il work life balance dei dipendenti e anche un investimento sicuro in termini di ingaggio e benessere sul posto di lavoro”. Così Geanina Babiceanu, General manager di Royal Canin Italia, a margine del workshop “Pet vibes, better office”, organizzato da Mars, Royal Canin ed AniCura. L’incontro è stato l’occasione per presentare i risultati dell’indagine condotta da SWG su commissione di Gruppo Mars ed intitolata “Gli uffici pet friendly nell’era odierna, post pandemia”. Produttività aumentata, riduzione dello stress e maggiore attrattività dell’azienda sono solo alcuni dei benefici derivanti dalla possibilità di portare in ufficio i propri amici a quattrozampe.