Baby gang, maxi blitz in 14 città italiane

Dicembre 15, 2023

Maxi blitz contro le baby gang della polizia in 14 città italiane teatro dei reati legati allo ‘street bullying’. Sequestrate pistole, coltelli, tirapugni e dosi di droga. Giovanissimi i fermati e tratti in arresto: 40 in manette, 70 i denunciati, 500 gli agenti impiegati nell’operazione.