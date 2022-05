Baldassarre (Presidente emerito Corte Costituzionale): «La classe politica dovrebbe intervenire per instillare una cultura del vivere onestamente»

Maggio 27, 2022

Antonio Baldassarre, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, è intervenuto al Convegno “Le mafie ai tempi dei social network” organizzato dalla Fondazione “Magna Grecia” con il Gruppo Publiemme, Diemmecom, LaC Network, ViaCondotti21 e l’Universitá Luiss Guido Carli: «Il problema principale è che la mafia ricerca consenso per alimentarsi e per crescere. Questo problema dovrebbe essere affrontato dalla classe politica, intervenendo sulle istituzioni, sui centri di ricerca e sulle scuole a partire dalle elementari fino all’Università per poter instillare una cultura del vivere onestamente. Purtroppo la scuola, la comunicazione di massa e la cultura sono quasi abbandonate al libero mercato. Il libero mercato per la comunicazione significa grandi monopoli internazionali e quindi un intrattenimento che stupisce la gente, ma che non è di nessuno spessore culturale, perché è il risultato di una comunicazione pubblica non attenta a questi problemi».