Gennaio 26, 2023

Posticipata alla fine della primavera la scadenza per il governo per mettere mano a un decreto legislativo più complessivo sulle concessioni balneari. La proroga servirà a definire meglio la questine e poter ridefinire le regole per le spiagge. Il termine 31 dicembre 2023 per la messa a gara delle concessioni attuali non cambia. Un tavolo interministeriale sarà convocato “in tempi brevissimi”.