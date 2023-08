Banca Generali, completato progetto fotografico “BG4SDGs – Time to Change”

Agosto 31, 2023

E’ stato completato a due anni dal lancio il progetto BG4SDGs – Time to Change, racconto fotografico che tocca 17 Paesi e parla delle sfide dei 17 punti dell’Agenda Onu al 2030, ideato da Banca Generali e curato dal fotografo di moda e reportage sociali, Stefano Guindani. La conferenza stampa di presentazione del reportage, svoltasi nella torre Generali a Milano, è stata inoltre l’occasione per fare il punto sulla strategia di sostenibilità di Banca Generali, che punta al 40% di prodotti ESG sul totale delle soluzioni gestite complessive entro la fine del 2024.