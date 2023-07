Banche: Kuhn (Bper Banca), “Accordo con FEI avrà effetto moltiplicatore sul territorio”

Luglio 7, 2023

“La cosa che riteniamo più interessante è l’effetto moltiplicatore che questa garanzia ci consentirà di poter scaricare sul territorio. L’effetto leva di queste garanzie, credo che ci porterà a poter accompagnare circa 3000 imprese”. Lo ha detto Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca in occasione della conferenza stampa durante la quale è stato siglato l’accordo tra il Fei, che fa parte del Gruppo Bei, e il Gruppo Bper Banca (Bper Banca e Banco di Sardegna), assistito da Banca Finint, che stabilisce una garanzia del valore di 110 milioni di euro offerti da Fei, grazie al sostegno del programma InvestEU, a beneficio di Bper, per promuovere gli investimenti realizzati dalle Pmi e dalle mid-cap di piccole dimensioni nel campo della sostenibilità, dell’innovazione, della digitalizzazione, della cultura e della creatività.