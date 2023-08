Agosto 9, 2023

Con le ”risorse recuperate” dalla tassazione sugli extraprofitti delle banche ”aiuteremo a finanziare i provvedimenti per sostenere famiglie e imprese di fronte alle difficoltà, legate all’alto costo del denaro, che non permettono spesso neanche di affrontare serenamente le spese di un mutuo”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nella rubrica ‘Gli Appunti di Giorgia’. Ad ”esempio”, con ”queste risorse noi possiamo aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà proprio sul tema del mutuo”.