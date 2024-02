Banche, Mondo (Bper Banca): “Per la seconda volta Bper è banca pilota su strumento in garanzia Bei”

Febbraio 12, 2024

“Per la seconda volta il gruppo Bper è banca pilota su uno strumento in garanzia della Banca Europea per gli Investimenti”. Sono le parole di Adelaide Mondo, responsabile Corporate Lending della direzione imprese di Bper Banca, in occasione della conferenza stampa organizzata da Bper Banca e Bei a Milano, in occasione della quale sono stati siglati due importanti accordi per facilitare l’accesso al credito alle Pmi e Mid Cap a particolari condizioni di favore, con l’obiettivo di stimolare la coesione economica e la transizione ecologica. I due accordi hanno un valore complessivo di 650 milioni di euro e si stima che attiveranno investimenti nell’economia per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui un terzo nelle regioni del Mezzogiorno.