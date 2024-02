Banche, Vigliotti (Bei): “Con Bper Banca accordi per sostenibilità finanziaria Pmi e Mid Cap”

Febbraio 12, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il primo strumento è una garanzia da 150 milioni di euro che permetterà di offrire maggiori finanziamenti alle Pmi e alle Mid Cap. Il secondo è una linea di credito di 500 milioni di euro, dedicati soprattutto a sostenere le Pmi e le Midcap nei loro processi di sostenibilità finanziaria. Una parte di questi sarà destinata al Mezzogiorno”. Con queste parole Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei e presidente Fei, è intervenuta a margine della conferenza stampa in occasione della quale sono stati siglati due importanti accordi per facilitare l’accesso al credito alle Pmi e Mid Cap a particolari condizioni di favore, con l’obiettivo di stimolare la coesione economica e la transizione ecologica. I due accordi hanno un valore complessivo di 650 milioni di euro e si stima che attiveranno investimenti nell’economia per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui un terzo nelle regioni del Mezzogiorno.