Banche, Vigliotti (Bei): “Rapporto con intermediari finanziari strategico per raggiungere Pmi”

Febbraio 12, 2024

“Il rapporto con gli intermediari finanziari è strategico per raggiungere le Pmi. Da soli non avremmo la capacità di raggiungere capillarmente tutte le piccole e medie imprese, non solo in Italia ma in Europa, quindi la collaborazione con le banche o gli intermediari finanziari è cruciale per noi”. A dirlo è Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei e presidente Fei, a margine della conferenza stampa organizzata da Bper Banca e Bei, in occasione della quale sono stati siglati due importanti accordi per facilitare l’accesso al credito alle Pmi e Mid Cap a particolari condizioni di favore, con l’obiettivo di stimolare la coesione economica e la transizione ecologica. I due accordi hanno un valore complessivo di 650 milioni di euro e si stima che attiveranno investimenti nell’economia per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui un terzo nelle regioni del Mezzogiorno.