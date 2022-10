Ottobre 7, 2022

Giuseppe Banderali, direttore del reparto di pediatria dell’Ospedale San Paolo, spiega l’importanza della pet therapy nella cura dei più piccoli. L’ospedale milanese ha ospitato la dog therapy del progetto Basta una zampa” promosso da For A Smile Onlus e sostenuto da Elanco.