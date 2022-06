Giugno 22, 2022

Quattro milioni di persone, compresi 1,6 milioni di bambini, bloccati da alluvioni improvvise nel Bangladesh nord orientale, hanno urgente bisogno di aiuto. L’Unicef è sul campo per proteggere i bambini e distribuire aiuti di emergenza idrici e sanitari. “I bambini hanno bisogno adesso di acqua sicura da bere. Prevenire malattie letali legate all’acqua è una delle principali preoccupazioni”, ha dichiarato Sheldon Yett, Rappresentante dell’Unicef in Bangladesh.