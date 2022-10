Ottobre 14, 2022

Ad agosto il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 12,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.757,8 miliardi. E’ quanto emerge dalle rilevazioni della pubblicazione ‘Finanza pubblica: fabbisogno e debito’ della Banca d’Italia.