Dicembre 5, 2022

Senza il reddito di cittadinanza nel 2020 ci sarebbero stati un milione di poveri in più. I dati sono dell’Inps ma riportati dalla Banca d’Italia, secondo la quale “l’introduzione del reddito di cittadinanza è stata una tappa significativa nell’ammodernamento del welfare del nostro Paese”. Anche se l’attuale assetto ha delle criticità con “la riforma c’è il rischio di un aumento della povertà”. Da Bankitalia allarme anche su contanti e Pos.