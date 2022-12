Barbaro (ASI), ““Annualmente con gli Oscar riconosciamo le eccellenze sportive italiane””

Dicembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Arrivati alla XVII edizione degli Oscar dello Sport, pensiamo che l’evento sia diventato importante per il mondo dello sport perché rappresenta il suo spaccato, riconoscendo le eccellenze in più campi”. Così il presidente di ASI, Claudio Barbaro, a margine della XVII edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del CONI. “La morte di Mihajlovic ha colpito tutti. Era una persona al di sopra della media, non solo come giocatore e allenatore ma anche come uomo.”, ha concluso.