Luglio 12, 2022

Un progetto molto importante è legato ai cosiddetti “hydro” bond fatti con il Consorzio Viveracqua che gestisce il ciclo integrato dell’acqua nel Veneto per oltre 3 milioni di persone. Un modo innovativo per finanziare delle imprese che altrimenti sarebbero troppo piccole per essere servite da sole e quindi si mettono insieme per emettere questi basket bond finanziati, tipicamente, da noi e da altri soggetti