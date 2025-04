Bassetti (Filmi): “Salute a doppio binario tra popolazione e sanitari”

10 Aprile 2025

“Occorre collaborazione tra mondo sanitario, operatori sociosanitari, industria farmaceutica e popolazione. In particolare, l’industria farmaceutica non deve essere vissuta come qualcosa di distante o di estraneo. Solo così la salute può migliorare”. Lo ha detto l’infettivologo Matteo Bassetti, della Fondazione italiana per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive Ets (Filmi), intervenendo al Palazzo dell’Informazione, a Roma, all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’. Quattro i temi al centro del dibattito: liste d’attesa, normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici, Piano per l’antibiotico resistenza e nuove frontiere dell’innovazione per la salute.