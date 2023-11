Bce avverte: “La recessione è possibile, rischi consistenti”

Novembre 22, 2023

Per la Banca centrale europea “la recessione resta uno scenario possibile di fronte al deterioramento del già debole scenario economico” con “consistenti rischi al ribasso”. La Bce rileva che “il pieno impatto” dell’aumento dei tassi, che potrebbero ancora salire come affermato dalla presidente Lagarde, sull’economia “deve ancora materializzarsi”, e le prospettive della stabilità finanziaria restano fragili, con i mercati “esposti a condizioni macro avverse e agli sviluppi geopolitici”, come le tensioni in Medio Oriente “che aggiungono incertezza”.