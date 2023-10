Beauty Tech Day L’Oréal Italia, Goulin: “Più inclusione e sostenibilità grazie ad innovazione”

Ottobre 2, 2023

“È per noi importante parlare di tecnologia perché abbiamo compreso che questa è un acceleratore incredibile per una bellezza più sostenibile, personalizzata, inclusiva ed efficace”. Così Emmanuel Goulin, presidente e Amministratore delegato di L’Oréal Italia, a margine del Beauty Tech Day di L’Oréal Italia, l’evento organizzato da StartupItalia e sponsored by L’Oréal Italia che offre un viaggio tra digitale, tecnologia e intelligenza artificiale per conoscere le tendenze che cambieranno il futuro della bellezza.