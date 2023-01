Befana, 2 italiani su 3 faranno regali: spesa prevista 2 miliardi

Gennaio 4, 2023

Saranno 2 italiani su 3 a fare regali per l’Epifania, per una spesa complessiva di 2 miliardi, 100 milioni più dello scorso anno, ma 200 milioni di euro meno del 2020. E’ quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Confcooperative. Tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli che predominano al Sud secondo il 52% degli intervistati nelle regioni del mezzogiorno. Calze piene di dolci, cioccolato ma anche carbone prodotto con zucchero italiano al Centro per il 45% del campione. Al Nord invece vince l’abbigliamento per il 40%. In crescita i viaggi