Befana in arrivo, finiscono le festività e arriva il maltempo

Gennaio 5, 2024

Questa notte arriverà la Befana, che con dolciumi e regali chiuderà il periodo delle vacanze natalizie. Ritorno a scuola per gli studenti di ogni ordine e grado, regime di lavoro nuovamente regolare per tutti. Ad incupire ulteriormente l’umore, l’arrivo di una perturbazione che farà abbassare le temperature con pioggia e vento da nord a sud e abbondanti nevicate.