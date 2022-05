Maggio 22, 2022

Dopo due anni di assenza è tornato il Belgian Pride di Bruxelles, uno degli appuntamenti più importanti su scala mondiale dedicati alla comunità LGBTQ+. L’evento è partito con un’immensa parata arcobaleno tra le vie del centro storico e si è concluso con una grande festa e spettacoli dal vivo. Decine di migliaia di persone hanno sfilato per difendere i propri diritti e celebrare la diversità.