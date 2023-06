Giugno 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

“In Italia abbiamo un problema demografico e una delle cause è quella inerente alla partecipazione delle donne al mondo del lavoro. In Italia siamo dieci punti percentuali sotto la media europea, ma dobbiamo capire che, se le donne lavorano fanno figli”. Così il Responsabile dell’Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.