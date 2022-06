Giugno 17, 2022

Massimo Bello, presidente di Aiget (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), chiede che le sanzioni per chi sarà iscritto all’albo venditori siano proporzionate alle infrazioni. Lo scopo è quello di non trasformare l’albo in uno strumento punitivo per i fornitori di energia e gas.