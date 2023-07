Bellorini (Samsung Italia): “Linea Galaxy Tab S9 super luminosa e con nuovo processore”

Luglio 26, 2023

“La nuova gamma dei tablet, composta da Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra, è dotata di schermi prestanti e super luminosi e di un nuovo processore”. Così Nicolò Bellorini, Vice president Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia, in occasione del consueto evento ‘Galaxy Unpacked’, con il quale l’azienda coreana presenta in anteprima mondiale tutte le novità in arrivo sul mercato.

Anche gli smartphone della quinta generazione della linea foldable di Samsung, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, e gli smartwatch Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic verranno lanciati nella stessa data.