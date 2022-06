Giugno 17, 2022

In occasione della conferenza stampa organizzata per il lancio di Next, Gabriele Benedetto, Chief Executive Officer del Gruppo Telepass, ha illustrato le numerose possibilità dell’innovativo dispositivo creato in partnership con Generali e che al suo interno racchiude oltre 30 servizi di Telepass e Generali.