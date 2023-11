Benetton: “ Una nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei”

Novembre 21, 2023

“L’Italia non ha un progetto di venture capital importante come meriterebbe. Con il progetto 2100 Venturs vogliamo dare il nostro piccolo contributo alla chiusura di questo gap. I giovani founders italiani vengono così facilitati a mettersi in contatto con il mondo degli investitori europei. Così Alessandro Benetton, promotore del progetto 2100 Venturs.