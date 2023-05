Bergamo, preparava attentato incendiario: fermato 16enne sostenitore Isis

Maggio 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sarebbe stato in procinto di elaborare un progetto di attentato. E’ quanto emerso dalle indagini che hanno portato al fermo, eseguito dalla polizia, di un minore italiano di origine straniera, sostenitore dell’Isis, e residente in provincia di Bergamo, indagato per associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate. Il fermo è stato disposto dalla procura per i minorenni di Brescia e convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni il 29 maggio.