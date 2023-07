Luglio 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Aperto il testamento di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. Il testo era contenuto in una busta con fogli scritti prima del ricovero al San Raffaele. A Pier Silvio e Marina Berlusconi va la maggioranza di Fininvest, ma nessun soggetto deterrà il controllo solitario dell’azienda. A Marta Fascina va un legato di 100 milioni, mentre altri 30 vanno a Marcello Dell’Utri.