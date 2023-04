Aprile 21, 2023

“Il quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi appare in lento, ma progressivo miglioramento”. E’ quanto si legge nel nuovo bollettino, diramato dall’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia è ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, dopo essere uscito domenica scorsa dalla terapia intensiva in cui si trovava dal 5 aprile.