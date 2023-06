Giugno 28, 2023

Attesa per l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Prevista per il 26 giugno, è stata rinviata di qualche giorno “per questioni burocratiche”. Intanto l’attenzione si concentra sull’assemblea di Fininvest del 29 giugno, la prima dopo la morte del Cavaliere.